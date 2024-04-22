Аниматор рассказал, как на Володарке провели Марш воли и кукольный спектакль 22.04.2024, 14:31

Андрей Трезубов — о борьбе с монстрами.

Андрей Трезубов — аниматор с 30-летним стажем во главе коллектива «Пуговицы». В январе прошлого года мужчину задержали, а позже осудили на три года «домашней химии» по «народной» статье.

Однако политзаключенный смог покинуть Беларусь и сейчас проводит спектакли для детей белорусских эмигрантов в Польше.

В интервью «Белсату» он рассказал, как прошли его 100 дней в заключении.

— Всю жизнь я жил в определенном пузыре, работа откладывает свой отпечаток: дети-родители. А там я узнал, что люди бывают очень разные, — рассказывает Андрей. — После Окрестина меня привезли на Володарку, вывели во дворик — я впервые за много дней почувствовал свежий воздух, увидел снег.

В этот момент меня осенило, я подумал, что здесь надо сделать кукольный спектакль, и это будет ужасно круто: Володарка — что-то пугающее и страшное, а мы все это развеем. Это единственный метод борьбы с монстрами.

В камере СИЗО на Володарского актер написал сценарий для будущего спектакля, в этом ему помогали сокамерники. Герои были нарисованы на листочках. Своему зрителю спектакль был представлен под названием «Замок», поскольку СИЗО в Минске находится в здании Пищаловского замка.

— Было предчувствие, что у меня будет возможность поставить этот спектакль на воле. Задался целью, и где-то полтора месяца я собирал во двориках Володарки кирпичики. Всего удалось собрать около кило триста кирпичей. Их, не буду говорить как, но удалось вынести, как и материалы по спектаклю.

«Замок» — не единственный спектакль, который удалось поставить Трезубову в заключении. Ему также удалось воплотить идею светового спектакля, поскольку в камере было две лампы.

— Много-много шконок, между которыми мы натянули простынь. Думаю, еще никогда на Володарке так не выглядел зрительный зал. Мои сокамерники ложились по три человека на шконку, и смотрели детский кукольный спектакль, одновременно являясь его участниками, поскольку он был интерактивным.

Аниматор также рассказал, что на Володарке устраивали своеобразные марши на День Воли.

— Один из моих хороших знакомых, который также был на Володарке, передал мне маленький, нарисованный на листочке бело-красный-белый флаг с надписью «Володарка». Он мне рассказал, что 25 марта прямо на Володарке состоялся Марш воли.

Там есть длинный коридор между прогулочными двориками и камерами, такая прямая линия на 70 с лишним шагов. И вот там шла колонна, держав этот маленький флажок. Недавно я сделал принт этого флажочка уже полноценным флагом, и пошел с ним на марш в Варшаве.

В Польше, признается мужчина, он чувствует себя довольно комфортно.

— Рассказали, куда и какие документы подавать. Солидарность — это великое дело, поэтому я буду повторять: я люблю вас, белорусы.

Коллектив «Пуговицы» с Андреем Трезубовым проводит концерты для детей в Варшаве. Из ближайшего — семейный фестиваль 15 мая и праздник ко Дню защиты детей 1 июня.