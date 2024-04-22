Помощь Украине висела на волоске: какой нюанс с голосованием в США был показательным 22.04.2024, 14:47

И как Джонсон пошел против внутрипартийного большинства.

Голосование за утверждение пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США стало одновременно и везением, и очень тревожным сигналом. За два года Киев потерял 50 голосов конгрессменов от Республиканской партии, некоторые из которых ныне «заражены» российской пропагандой. И теперь для достижения консенсуса демократам пришлось впервые за 60 лет пойти на сделку с умеренными республиканцами,

Об этом пишет Telegram-канал «Быть Или». Как отмечается в публикации, результаты голосования республиканцев за помощь Украине на уровне 101:112 – «возможно, главный итог голосования, который, если недооценить сейчас, может привести к плохим последствиям в будущем».

Чтобы провести голосование, пишет канал, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пошел против внутрипартийного большинства, нарушив «правило Хастерта» (majority of the majority), изначально будучи его приверженцем.

Это правило означает, что республиканцы в Палате не выставляют на голосование билли, по которым у них нет внутрипартийного большинства.

«Вчерашнее голосование показало, что внутрипартийного большинства по вопросу Украины у республиканцев не было, вопреки распространенному мнению, что большинство республиканцев за Украину», – говорится в публикации.

Причем это уже второй раз, когда Джонсон нарушил «правило Хастерта» – в марте он пошел на сделку с демократами по бюджету на 2024 год.

«Да, если бы Джонсон этого не сделал, вероятнее всего он получил бы discharge petition (ходатайство об увольнении. – Ред.) и на этом бы все закончилось. Но. И нарушение Джонсоном «правила Хастерта», и discharge petition – это те решения, к которым не довелось бы прибегать, будь у Украины поддержка majority of the majority – большинства республиканцев, у которых большинство в Палате», – пишет канал.

Также отмечается, что задержка помощи на семь месяцев – «это не только саботаж трампистского крыла партии, но и следствие отсутствия внутрипартийного большинства по вопросу помощи Украине».

«Чтобы понимать, на каком волоске висела помощь Украине, достаточно одного факта: чтобы провести помощь Украине, демократическое меньшинство в комитете по регламенту пошло на сделку с умеренными республиканцами впервые с 1964 года. 60 лет назад такое было в последний раз! Тогда уже республиканское меньшинство пошло на сделку с демократами, чтобы провести Билль о гражданских правах», – говорится в публикации.

Как пишет канал, вся прошедшая неделя и все принятые решения «были действительно историческими», «но в следующий раз так уже может не прокатить».

Также «Быть Или» напоминает, что в мае 2022 года во время утверждения помощи Украине на 40 млрд долларов республиканцы голосовали 149:57 – теперь же результаты составили 101:112.

«За два года Украина потеряла 50 голосов конгрессменов партии, у которой на сегодня большинство в Палате. Это много. А в ноябре новые выборы. ... Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам техасец Майкл Маккол так и говорит: некоторые члены моей партии заражены российской пропагандой. Хорошо, что Маккол это понимает», – пишет канал.

В статье отмечается, что благодаря таким конгрессменам, как Маккол, меньшинству в республиканской партии, заручившись поддержкой демократов, удается взять верх над большинством.

«Но то, что внутри республиканской партии антиукраинское большинство – это проблема. И Украине с этим нужно что-то делать. Я еще в декабре говорил, что Украине нужно работать с американской аудиторией, чего практически никто не делает, а те, кто работает – делают это на голом энтузиазме, и их ресурса явно недостаточно. Вчерашнее историческое голосование – одновременно и везение, и очень тревожный звоночек», – считает автор публикации.