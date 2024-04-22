В центре Могилева на аукцион выставили историческое здание 22.04.2024, 15:15

Что за оно и сколько стоит?

На площадке «БелЮрОбеспечение» выставили на аукцион здание бывшей еврейской школы в парке Подниколье в самом центре Могилева. Правда, у здания будет не один собственник — продается третья доля. По стоимости выходит дешевле минской однушки, пишет realt.by.

Находится строение по адресу Большая Гражданская, 2 в городском парке культуры и отдыха «Подниколье». Парк появился десять лет назад и его благоустройство продолжают до сих пор — буквально пару недель назад создали лабиринт из деревьев и кустов.

Здание бывшей еврейской школы, которое выставили на аукцион, находится на пересечении улиц Большая Гражданская и Правонабережная. Рядом протекает Днепр.

Это двухэтажное здание, которое носит историко-культурную ценность. В аукционе оно проходит как незавершенное законсервированное капитальное строение неустановленного назначения. Находится на участке площадью 25 соток (с правом аренды). Площадь здания — 385 квадратов. Внутри оно выглят вот так.

Аукцион пройдет 7 мая с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 6 мая. Начальная стоимость 1/3 в праве собственности — 89 300 рублей (около 27 400 долларов).