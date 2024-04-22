Миллионер из США добровольно отказался от богатства и стал бездомным 22.04.2024, 15:28

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И попытался вернуть деньги за 12 месяцев.

Миллионер из США Майк Блэк в рамках уникального социального эксперимента отказался от своего богатства и стал бездомным. Мужчина хотел начать все с нуля и доказать, что вполне реально без стартового капитала заработать 1 миллион долларов всего за 12 месяцев. О главных результатах и выводах он рассказал на YouTube, пишет «Фокус».

В июле 2020 года Блэк решил отказаться от всего заработанного за годы неустанного труда — дома, автомобиля и всего своего состояния. Все это для того, чтобы помочь друзьям, которые разорились во время пандемии COVID-19 и впали в депрессию, поверить в собственные силы и доказать им, что для того, чтобы стать миллионером, не нужны ни удача, ни начальный капитал — достаточно лишь упорного труда.

Как выяснилось, вызов оказался гораздо сложнее, чем миллионер мог себе представить. С первого же дня бездомной жизни он почувствовал, с какими трудностями сталкиваются нищие. Люди отказывались давать ему воду и было крайне сложно найти места для ночлега.

Блэк заработал свои первые 300 долларов, продавая мебель в интернете. На пятый день челленджа он купил компьютер, а почти через две недели — смог снять офис. Прошло больше месяца, когда мужчина договорился об аренде жилья.

Позже Майк стал SMM-менеджером, сумел привлечь клиентов и даже запустил собственный бренд кофе. Но, к сожалению, мужчине пришлось завершить свой эксперимент досрочно из-за больших проблем со здоровьем.

«Официально решил досрочно завершить проект. Больно это делать, ведь до завершения осталось всего два месяца, но я чувствую, что это правильный поступок», — заявил он в видео на YouTube.

Предприниматель рассказал, что страдает от двух аутоиммунных заболеваний, которые вызвали «хроническую усталость», а также имеет серьезные проблемы с суставами.

«Мое здоровье ухудшилось до такой степени, что уже нужно обратить на это внимание. На протяжении всего проекта мы не раскрывали подробностей, но я постоянно ходил к врачу», — отметил Блэк.

Несмотря на то, что экспериментатору не удалось заработать миллион долларов, он считает, что это был успешный эксперимент, который доказал, что с помощью силы воли можно изменить свою жизнь.

«Мы всегда должны помнить, что необходимо помогать тем, кто в этом нуждается. Возможно, вы дадите шанс, которого они ждут», — подытожил Майк Блэк.