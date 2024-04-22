В Беларуси растет число обращений за тестом на отцовство 22.04.2024, 15:37

Услуга пользуется популярностью по всей стране.

Беларусы стали чаще обращаться к экспертам за тестом на определение отцовства, и результаты такой экспертизы безоговорочно принимаются в качестве доказальства в суде. Об этом на пресс-конференции 22 апреля сообщил начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Андрей Рощупкин.

Эксперт не назвал конкретное число желающих сдать тесты на отцовство, но отметил, что они «как надо, так и обращаются» и в последнее время динамика растет.

— Это связано с тем, что любая экспертиза, в том числе генетическая, имеет определенную роль как доказательная база в суде. Что касается экспертизы отцовства, то здесь выводы даются только категорические — либо так, либо нет, — объяснил Рощупкин.

Он добавил, что услуга пользуется популярностью по всей Беларуси, и во всех областных центрах есть генетические отделы, которые проводят в том числе экспертизу отцовства. В Минске он располагается на базе центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз.

По словам Андрея Рощупкина, результат экспертизы на отцовство «в суде имеет вес обязательный и беспрекословный».

— Динамика только положительная. Становится все больше [обращений], — рассказал эксперт.

В качестве примера такой экспертизы, которая значительно изменила жизнь семьи, Рощупкин рассказал о случае мужчины, который воспитывал троих детей, а потом оказалось, что все они не от него.

— Привела его [на исследование] его же мама, — добавил он.