Под Брестом скосили огромное поле цветущих тюльпанов 6 22.04.2024, 16:37

10,172

Зачем это сделали?

В TikTok появилось видео с покосом прославившегося на всю Беларусь поля из тюльпанов на Брестчине. Менее чем за сутки ролик собрал почти 100 тысяч просмотров и около сотни полных удивления комментариев, отмечает telegraf.news.

Уже несколько лет соцсети белорусов покоряют видео с плантации тюльпанов фермерского хозяйства «Находка Полесья», которое находится в деревне Тышковичи Ивановского района.

Поле из тысяч тюльпанов, которое прозвали «белорусской Голландией», этой весной приковывало к себе взгляды множества белорусов. И вот, когда тюльпаны ещё не отцвели, их скосил трактор. Пользователи соцсетей возмутились кощунством такого деяния. Зачем же так делать?

«Сердце болит на такое смотреть, жалко цветы», — высказалась одна из пользовательниц.

«Ой, как жалко такую красоту под трактор!», — возмутился ещё один комментатор.

«Ой, а зачем так с цветами?», — задался вопросом ещё кто-то.

Девушка, снявшая видеоролик, постаралась объяснить произошедшее каждому обеспокоенному комментатору.

«Как жаль, когда скашивают такую красоту! Но это необходимо для формирования луковиц», — написала она в сопровождении к видео.

Как ни странно, но покос цветущих тюльпанов — необходимая процедура для роста и созревания луковиц цветов, которые впоследствии будут использовать как посадочный материал. Эта практика повсеместно используется и в Голландии. Когда активный период цветения тюльпана подходит к концу, его скашивают косилкой, чтобы луковицы не тратила силы и ресурсы на подпитку увядающего бутона. К слову, эксперты отмечают, что головку тюльпана лучше обламывать рукой, а не секатором.