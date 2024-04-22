Зеленский дал важную задачу украинской разведке с дедлайном 22.04.2024, 17:08

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Планируется перераспределение ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили три темы Украины: фронт, производство оружия и защита инфраструктуры.

По словам украинского президента, одним из вопросов была ситуация на фронте. В частности, Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на основных направлениях.

«Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно», - сказал украинский президент.

Также были обсуждены вопросы производства Украиной вооружения. О результатах этого доложил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Украина работает над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства.

И третий вопрос – это защита Украины от российских обстрелов.

- На следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно, - рассказал президент .