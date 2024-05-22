Украинские банки получили рекордную прибыль с начала года 22.05.2024, 22:16

Доходы банков за январь-апрель выросли на 17,3%.

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков Украины за январь-апрель составила 52,067 млрд гривен, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель выросли на 17,3% - до 159,999 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% - до 84,944 млрд гривен.

Расходы банков выросли на 16,8% - до 107,933 млрд гривен. В то же время банки уменьшили отчисления в резервы под предстоящие убытки на 1,972 млрд гривен.