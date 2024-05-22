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Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте

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  • 22.05.2024, 22:01
  • 1,164
Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте
Владимир Зеленский

Cейчас максимум внимания пограничью.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 мая, заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Сейчас максимум внимания уделяется всему пограничью.

Об этом сообщает Telegram президента Украины.

«Говорил сегодня с генералом Сырским по поводу фронтовой ситуации. Доклад главкома был утром и вот недавно», - сказал Зеленский.

По его словам, направления основных сражений не изменились. Это, прежде всего, Покровское и другие донецкие направления, а также Купянский в Харьковской области.

«Максимум внимания — всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также в Сумской. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту», - отметил президент Украины.

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