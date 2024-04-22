Военный эксперт: Российские оккупанты загоняют себя в ловушку 22.04.2024, 17:35

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Наступление россиян обернется для них неуспехом.

Если на данный момент у Вооруженных сил Украины ощущается нехватка оружия и боеприпасов, то скоро ситуация в корне изменится, напомнил политический эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Пока военная помощь от США в Украину не пришла, противник пытается наступать на разных направлениях, но враг окажется загнанным в ловушку, когда количество вооружения и снарядов у Сил обороны увеличится в разы.

Военный эксперт объяснил, как власти РФ должны были отреагировать на выделение помощи Украине от США:

- Что я могу сказать? Что все идет не по российскому плану. По российском плану было так, чтобы Украина помощь не получила, и сейчас им нужно оправдать получение помощи. Если бы в России было нормальное политическое руководство, а не Путин, то какое решение оно должно было бы принять в данной ситуации? Оно должно было бы принять решение отказаться от планов активизировать наступательные действия, так как ситуация изменилась, потому что появился аспект, который не был учтен или был проигнорирован: аспект усиления поддержки и помощи Украине.

Затем руководитель Центра военно-правовых исследований добавил:

- Если аспект поддержки и помощи появляется в этом уравнении, то то, что Россия планировала, не срабатывает в этом уравнении. Они рассчитывали, что Запад слабый и Запад сдастся, и думали, что США не проголосуют и будут тянуть до ноября, а тут ситуация меняется. США предоставили пакет поддержки и уже говорят, что это быстро будет поступать в Украину. Конечно, это разрушает много планов врага.

- Сейчас они говорят, что все равно идут на Харьков и достигнут результатов: они же не могут сказать, что передумали, так как Украина получила поддержку. Для них это будет проявлением слабости, поэтому они говорят, что не отказываются от своих планов, ведь Украина ослаблена, сил и средств не хватит. Я считаю, пусть так и думают и пусть идут в эту ловушку: если они решили идти в эту ловушку, то пусть идут туда на полную. Я думаю, с тем, что мы получим поддержку и помощь, у нас увеличатся шансы создать эту ловушку для врага, - спрогнозировал дальнейшие события на фронте Александр Мусиенко.