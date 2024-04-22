В Беларуси приняли резонансный закон о предпринимателях 22.04.2024, 17:47

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Что изменится?

Лукашенко подписал резонансный закон о предпринимателях. Он устанавливает две категории предпринимателей: юридические и физические лица. К числу юридических лиц относятся малые организации с численностью работающих до 100 человек, средние с численностью до 250 сотрудников и крупные с более чем 250 сотрудниками.

К физическим лицам относятся ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые и индивидуальные предприниматели, отмечает «Онлайнер».

Правительству поручено определить виды деятельности для индивидуальных предпринимателей до 1 июля. С 1 октября регистрация новых ИП прекратится для видов деятельности, которые не будут включены в перечень.

Также устанавливается обязанность для действующих индивидуальных предпринимателей перейти в юридические лица до 1 января 2026 года. Для этого предпринимателям предоставляется упрощенный порядок перехода с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.