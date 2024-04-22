«Шива-разрушитель»: ученые нашли одного из крупнейших динозавров в истории 2 22.04.2024, 18:50

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Он жил на Земле 90 миллионов лет назад.

В конце прошлого года ученые нашли останки гигантского динозавра, которого назвали Bustingorrytitan shiva. Теперь им удалось реконструировать, как выглядел этот древний гигант, сообщает Live Science.

Динозавр получил прозвище «Шива-разрушитель», длина его тела составляла 28 метров, он жил на Земле 90 миллионов лет назад. B. shiva был одним из крупнейших динозавров, которые когда-либо жили на Земле, его вес составлял примерно 74 тонны.

Grabriel Diaz Yantén/Paleogdy

Вместе с тем, он не был самым крупным динозавром в истории. Так, вес аргентинозавра, как считается, достигал 77 тонн. Но Шива все же был очень могучим членом экосистемы древней Аргентины.

Как рассказала Мария Эдит Симон, которая руководила исследованием, обнаружение Шивы в Северной Патагонии показывает, что крупные динозавры, вес которых превышал 55 тонн, развились внутри группы титанозавров.

«В Патагонии мы все еще находимся на том этапе, когда у нас больше шансов найти что-то новое, чем что-то известное, а неизведанное часто чудесно. В публикации мы сообщили о зауроподе, который стал гигантом независимо от других членов своей группы», - рас сказала Симон.

Первые окаменелые останки B. shiva нашел фермер Мануэль Бустингорри еще в 2000 году. По словам Симон, когда ученые прибыли на место, они увидели кость. Она была сломана, но напоминала большую берцовую.

Шива был одним из самых крупных динозавров в истории

© Grabriel Diaz Yantén/Paleogdy

Но это было только начало. В дальнейшем исследователи нашли останки минимум четырех отдельных динозавров. В частности, они обнаружили полный скелет и три неполных экземпляра.

Останки Шивы были найдены в горных породах возрастом 93-96 миллионов лет. Здесь же нашли останки аргентинозавра. Но найденные кости отличались характеристиками, которые не соответствуют известным видам зауропод, в том числе гребни уникальной формы на плечевой и бедренной кости.

Новое исследование предполагает, что по крайней мере две линии гигантских титанозавров — сальтазавроиды B. shiva и логнозавры аргентинозавра — сосуществовали в Северной Патагонии в середине мелового периода (145–66 миллионов лет назад) вместе с более мелкими зауроподами.

Напомним, динозавры полностью исчезли с лица Земли 66 миллионов лет назад, и ученые так и не могут окончательно понять, почему. Новые окаменелости абелизавров — дальних родственников тираннозавров из Северной Африки – указали на то, что африканские динозавры процветали вплоть до вымирания. И это указывает на то, что их гибель была внезапной, связанной с падением астероида.