ЕС намерен ввести новые санкции против режима Лукашенко 5 22.04.2024, 19:01

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Ряд стран Евросоюза предлагают ввести новые экономические санкции против режима Лукашенко в Беларуси. О новых предложениях сообщили информированные источники «Радыё Свабода» в Брюсселе.

Обсуждение предложений ожидается на этой неделе в Еврокомиссии с участием представителей всех 27 стран Евросоюза.

Предлагается расширить список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Беларусь будет запрещен. В частности, предлагается запретить:

экспорт в Беларусь товаров, увеличивающих промышленный потенциал;

экспорт так называемых «предметов роскоши»;

экспорт товаров для авиационной и аэрокосмической промышленности;

экспорт товаров для нефтегазовой промышленности;

экспорт товаров и технологий для мореходной промышленности.

Также предлагается запретить въезд в Евросоюз прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, и расширить запреты для финансового сектора Беларуси — в частности, на прием депозитов из Беларуси.

Отмечается, что в последнее время Беларусь значительно нарастила импорт ряда товаров, в том числе оптических приборов и деталей для грузовиков, а эти товары могут использоваться Россией в ее войне против Украины.