ЕС намерен ввести новые санкции против режима Лукашенко

ЕС намерен ввести новые санкции против режима Лукашенко5
- 22.04.2024, 19:01
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Подробности.
Ряд стран Евросоюза предлагают ввести новые экономические санкции против режима Лукашенко в Беларуси. О новых предложениях сообщили информированные источники «Радыё Свабода» в Брюсселе.
Обсуждение предложений ожидается на этой неделе в Еврокомиссии с участием представителей всех 27 стран Евросоюза.
Предлагается расширить список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Беларусь будет запрещен. В частности, предлагается запретить:
экспорт в Беларусь товаров, увеличивающих промышленный потенциал;
экспорт так называемых «предметов роскоши»;
экспорт товаров для авиационной и аэрокосмической промышленности;
экспорт товаров для нефтегазовой промышленности;
экспорт товаров и технологий для мореходной промышленности.
Также предлагается запретить въезд в Евросоюз прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, и расширить запреты для финансового сектора Беларуси — в частности, на прием депозитов из Беларуси.
Отмечается, что в последнее время Беларусь значительно нарастила импорт ряда товаров, в том числе оптических приборов и деталей для грузовиков, а эти товары могут использоваться Россией в ее войне против Украины.