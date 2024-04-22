Нанятые белорусом для нападения на Волкова поляки прокололись на мелочи 1 22.04.2024, 19:11

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Вот как они себя выдали.

Недавно польская полиция задержала двух граждан Польши по подозрению в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе.

На Волкова напали 12 марта. Неизвестные разбили окно его машины, распылили в лицо слезоточивый газ, а затем принялись бить политика молотком. Соратнику Алексея Навального удалось убежать и вызвать полицию. Нападавшие скрылись, но спустя три недели их нашли.

Издание Rzeczpospolita узнало, как силовики вышли на нападавших. Оказалось, они сами себя выдали. Во время нападения они бросили друг другу несколько польских слов. Кроме того, они подключались к мобильной сети с польских номеров. Сопоставив факты, польским и литовским силовикам удалось установить нападавших. Один из них, к слову, вину не признает.

По данным премьер-министра Польши Дональда Туска, нападение на Волкова заказал гражданин Беларуси, который был завербован российскими спецслужбами. Расследование продолжается.