Швеция рассматривает возможность предоставления дополнительных систем Patriot Украине 22.04.2024, 19:45

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В Швеции не исключается возможность предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Пол Юнсон в программе шведского телеканала SVT, сообщает Omni.

«Мы находимся на этапе развития собственной системы противовоздушной обороны. Многие страны используют Patriot, и США имеют значительные ресурсы в этой сфере. Вполне возможно, что мы можем внести свой вклад, мы должны посмотреть, как это сделать наилучшим образом», – сказал шведский министр.

По его словам, у Швеции четыре Patriot. Поэтому он не может ни пообещать, ни исключить возможность усиления украинской обороны со шведской стороны.

В то же время, как отметил глава МИД Швеции, Украина сейчас находится в «чрезвычайно сложной» ситуации, и важно, чтобы его государство внесло свой вклад в военную помощь.