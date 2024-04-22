Чемпион Олимпиады-2020 повторил рекорд Майкла Джордана в НБА 22.04.2024, 19:50

Дэмьен Лиллард против игрока Индиана Пейсерз (Фото:Benny Sieu-USA TODAY Sports)

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В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» победил «Индиану Пэйсерз» (109:94), разыгрывающий хозяев площадки продемонстрировал результативное начало игры.

Один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард за первую половину набрал 35 очков, сделав три подбора и две результативные передачи. Лиллард также реализовал 11 бросков из 19 попыток, где 6 из 10 — трехочковые.

Таким образом, 33-летний американский баскетболист стал вторым игроком в истории чемпионата после шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги. Это достижение Джордан установил в первом матче против «Портленд Трэйл Блейзерс» финальной серии НБА-1992.

Добавим, что на Олимпиаде-2020 в Токио Дэмьен Лиллард выиграл золотые медали в составе сборной США.