В странах Европы арестованы пять обвиняемых в шпионаже на Китай 5 22.04.2024, 20:10

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Три человека в Германии и два в Великобритании.

Пять человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, попали в понедельник в поле зрения европейских правоохранительных органов. Трое были арестованы в Германии. Немецкие власти предполагают, что они передавали китайской стороне засекреченную информацию о высоких технологиях, применяемых на флоте.

Все трое арестованных — граждане Германии. Один из них, по мнению следствия, был завербован китайскими спецслужбами. Двоих других — владельцев фирмы, связанной с технологическими разработками, — он использовал в качестве источников информации.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и министр юстиции Марко Бушман заявили, что активность разведок Китая в области бизнеса, промышленности и науки в последнее время возрастает, и Германии следует проявлять больше настороженности в этом отношении.

Также в понедельник в Великобритании двум ранее арестованным гражданам страны были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. По мнению правоохранительных органов, они передавали китайским спецслужбам секретную информацию. Один из подозреваемых работал ассистентом в британском парламенте, о занятиях второго не сообщается.

Предположений о связи немецких и британских подозреваемых между собой не приводится.