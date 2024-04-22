Украинские воины из HIMARS уничтожили российскую пушку «Гиацинт» 22.04.2024, 21:06

Видеофакт.

Украинские воины обнаружили вражескую пушку «Гиацинт» на оккупированной территории юга страны и нанесли по ней удар с помощью HIMARS.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Военные указали, что это результат работы операторов 73 морского центра.

«Координаты вражеской цели были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны», - написали военные.

Отмечается, что пушка оккупантов успела сделать лишь несколько выстрелов, но затем она была полностью уничтожена огнем HIMARS.