«Внешность не столь важна, переоденем» 1 22.04.2024, 21:16

В Минске прохожих спросили, что должно произойти на первом свидании, чтобы они не пошли на второе.

В TikTok опубликовали опрос белорусок и белорусов, что должно произойти на первом свидании, чтобы им не захотелось идти на второе, передает «Зеркало».

Опрошенные мужчины говорили, что их могут оттолкнуть внешний вид рук девушек, также их вопросы о заработке, рассказы про экс-бойфрендов или «залипание» в телефоне во время свидания.

Один из собеседников разговорился и сообщил, что постоянно сталкивался с тем, что девушки просили у него «купить то одно, то другое», в этом случае он уходил. Он отметил еще несколько моментов, после которых продолжать знакомство ему не захочется:

— Количество партнеров чем меньше, тем лучше, но не больше пяти. А у мужчины по-другому — чем больше, тем лучше. Очень полная — нет, питание свое нужно контролировать, — сказал парень, отметив, что он сам за этим не следит, так как вес не набирает.

Еще один мужчина сказал, что продолжит общение с девушкой, если у нее будет «нормальный вид» и не наглая манера общения.

Также поступил ответ, что девушка должна быть скромная, а если она придет в короткой юбке, то это и будет «первичное проявление нескромности».

— Если будет плохо пахнуть, — сказал очередной опрошенный, отвечая на вопрос, что может послужить отказом от второго свидания.

Один мужчина сообщил, что при первом свидании его ничего не может оттолкнуть, а прежде, чем принять решение о том, продолжать ли общаться, девушке и парню надо «погулять».

Прозвучало мнение, что нормально, если девушка имеет какой-то меркантильный расчет, мол, лучше узнать все сразу, чтобы не тратить свое время зря.

Такой же опрос провели для девушек. Кому-то из них важно, чтобы парень не был низким и чтоб у него не пахло неприятно из-за рта. Некоторые ответили, что им не нравятся рассказы парней о своей крутости и предложения «чего-то неприличного». Затронули также тему денег, внешнего вида и характера, вот какие были ответы:

«Если он не заплатил за меня на свидании».

«Пополам [счет] считаю неприемлемым».

«Не подарил цветы и не заплатил. Если он женат, грубый, жадный, неухоженный, в грязных ботинках и невкусным парфюмом».

«Если зовет гулять в парк, а на улице — минус 10. Внешность — это уже другие вопросы, главное, чтобы человек был хороший, но джинсы скинни (очень узкие. — Прим. ред.) — нет».

«Это правильно, если счет пополам, все же никто никому не обязан, тем более на первом свидании. Нет, если негативно задеваются родители, или что девушка „должна“. Она никому ничего не должна, она обязана себе».

«Опаздывает, игнорирует, обращает внимание на других, грязная обувь и неопрятный внешний вид».

«Внешность не столь важно, переоденем если надо».