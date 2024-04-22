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Авиация ВСУ поразила два российских зенитно-ракетных комплекса

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  • 22.04.2024, 21:37
  • 1,948
Авиация ВСУ поразила два российских зенитно-ракетных комплекса

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские войска в течение 22 апреля совершили 62 атаки на украинские позиции и нанесли 58 авиаударов. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

В то же время, украинская авиация и ракетные войска ударили по двум зенитно-ракетным комплексам, одному средству ПВО, 14 районам концентрации войск, вооружения и военной техники противника и пункту управления.

Больше всего российских атак зафиксировано на лиманском направлении. Здесь отражены 14 атак неподалеку Новоегоровки, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.

По 12 атак оккупантов зафиксировано на бахмутском и новопавловском направлениях. В районе Авдеевки россияне атаковали 10 раз. На ореховском направлении войска РФ задействовали авиацию и совершили одну атаку. На купянском направлении враг не вел наступательных действий.

Кроме того, россияне четыре раза безуспешно атаковали украинские позиции в Крынках Херсонской области.

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