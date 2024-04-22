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Белорус Шкурин забил 13-й гол в чемпионате Польши

  • 22.04.2024, 21:49
Белорус Шкурин забил 13-й гол в чемпионате Польши
Илья Шкурин / gol24.pl

Видео.

Белорусский футболист Илья Шкурин забил свой 13-й гол в футбольном чемпионате Польши. Случилось это в понедельник в матче 29-го тура, в котором «Сталь» играла в гостях с «Вартой».

Белорусский футболист прервал 4-матчевую серию без голов. Всего в нынешнем сезоне Шкурин провел за «Сталь» 28 игр. Кроме 13 голов на его счету 5 голевых передач.

Шкурину 24 года. В 2019-м он стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, в составе «Энергетика-БГУ» забил 19 голов. Впоследствии были ЦСКА, киевское «Динамо» и польский «Ракув». В 2022-2023 годах белорус играл в Израиле, снова стал много забивать. Переход в «Сталь» оказался удачным.

После президентских выборов и разгона мирных протестов в 2020-м Илья Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной управляет Александр Лукашенко.

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