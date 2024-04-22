Россия продолжает стремительно вымирать 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

22.04.2024, 22:04

Заклинания Путина рожать по восемь детей не помогают.

РФ продолжает стремительно терять население в результате естественной убыли, несмотря на триллионный нацпроект «Демография» и призывы Путина рожать по 8 детей, как во времена Древней Руси.

По итогам января-февраля 2024 года страна лишилась ещё 129,7 тысячи человек в результате превышения смертности над рождаемостью.

Хотя число рождений детей в январе–феврале впервые за много лет незначительно выросло (на 1%, до 201,3 тысячи младенцев), число смертей подскочило сильнее — на 10%, до 331 тысячи.

В результате по сравнению с тем же периодом прошлого года темпы естественной убыли увеличились на 27%, или 27,8 тысячи человек, а средняя скорость, с которой вымирает страна, составила 2,1 тысячи человек в день.

Естественную убыль населения официальная статистика фиксирует девятый год подряд.

В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек, годом ранее естественная убыль составила 594,5 тысячи человек, а в 2021-м достигала рекордных в современной истории страны 1,04 млн человек.

Накопленным итогом в 2016-23 гг РФ потеряла в результате естественной убыли 3,5 млн человек — население Тульской и Белгородской областей вместе взятых, или четыре таких города, как Тюмень или Саратов.

Из долгосрочного демографического прогноза Росстата следует, что данный процесс продолжится в ближайшие десятилетия.

По оценке ведомства, в 2023–2046 гг. в результате смертности над рождаемостью РФ потеряет 12,7 млн человек.

В 2024 году, по прогнозу Росстата, естественная убыль составит 675,1 тысячи человек, в 2025-м — 693,2 тысячи, в 2026–2027 гг. — более 700 тысяч.

Затем темпы начнут плавно замедляться — до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч — в 2035-м, но останутся выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х.

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