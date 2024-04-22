Politico: Новый пакет США для ВСУ будет больше обычного и с бронетехникой 22.04.2024, 22:12

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Ожидается, что США отправят пакет помощи сразу же после подписания закона Байденом.

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне, в которых нуждаются украинские защитники. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

По данным журналистов, чиновники Министерства обороны США все еще вносят «последние штрихи» в потенциальный новый транш, но хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как Байден подпишет закон о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву.

Собеседники издания утверждают, что пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере $300 млн.

Еще два неназванных чиновника сказали журналистам, что пакет будет включать бронетехнику. Один из собеседников утверждает, что частью груза будут дополнительные боевые машины Bradley.

Ожидается, что в пакете также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113, а также ракеты, сказал один из чиновников США.

Вечером 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом. В частности, они обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Байден заверил, что пакет будет «быстрым и мощным» и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Украины.