Politico: Новый пакет США для ВСУ будет больше обычного и с бронетехникой
- 22.04.2024, 22:12
- 2,894
Ожидается, что США отправят пакет помощи сразу же после подписания закона Байденом.
Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне, в которых нуждаются украинские защитники. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.
По данным журналистов, чиновники Министерства обороны США все еще вносят «последние штрихи» в потенциальный новый транш, но хотят, чтобы он был готов вскоре после того, как Байден подпишет закон о предоставлении десятков миллиардов долларов дополнительной помощи Киеву.
Собеседники издания утверждают, что пакет, над которым сейчас работает Пентагон, будет значительно больше, чем последний транш в размере $300 млн.
Еще два неназванных чиновника сказали журналистам, что пакет будет включать бронетехнику. Один из собеседников утверждает, что частью груза будут дополнительные боевые машины Bradley.
Ожидается, что в пакете также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113, а также ракеты, сказал один из чиновников США.
Вечером 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом. В частности, они обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Байден заверил, что пакет будет «быстрым и мощным» и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Украины.