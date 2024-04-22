Стало известно, каким будет новый Porsche Cayenne GTS 2 22.04.2024, 22:24

Авто усовершенствовали.

Новый Porsche Cayenne GTS 2025 года представляет собой обновленную версию этого популярного внедорожника, обладающую более высокой мощностью и усовершенствованными характеристиками.

Согласно официальной информации от производителя, двигатель V-8 с двойным турбонаддувом получил дополнительные 40 л.с. и 30 Нм крутящего момента. Теперь Cayenne GTS может похвастаться мощностью 493 л.с. и крутящим моментом в 487 Нм. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 100 километров в час всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 275 км/ч.

Мощность передается на обе оси через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, что обеспечивает более быстрые переключения в режимах Sport или Sport Plus. Кроме того, поворотные подшипники передней оси взяты из топовой модели Turbo GT, что обеспечивает более прямое рулевое управление.

Одним из ключевых улучшений является также перенастройка пневматической подвески, которая снижает дорожный просвет на 10 мм по сравнению с предыдущими моделями Cayenne. За дополнительную плату доступна активная стабилизация крена.

Новый Cayenne GTS получил увеличенные передние воздухозаборники, красные тормозные суппорты, тонированные фары и задние фонари. Модель продается со стандартным пакетом Sport Design, который затемняет некоторые элементы экстерьера, включая колесные арки, окантовку окон и пороги.

В салоне автомобиля применяется микрофибра Race Tex на дверных картах, обшивке потолка, рулевом колесе и в центрах сидений. Клиенты также могут выбрать темы Slate Grey или Carmine Red.

Новый Porsche Cayenne GTS будет доступен для заказа по цене от 126 895 долларов за модель Cayenne и от 131 495 долларов за модель Cayenne Coupe. Первые автомобили ожидаются у дилеров этой осенью. GTS представляет собой привлекательный вариант в линейке, особенно учитывая, что более мощный Turbo GT, предназначенный только для Cayenne Coupe, стоит значительно дороже — 197 950 долларов.