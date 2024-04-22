Белорусы перестали ходить на хоккей
- 22.04.2024, 22:46
Самые топовые матчи экстралиги не собирают и четырех тысяч.
В Федерации хоккея назвали самые посещаемые матчи минувшего чемпионата Беларуси в Экстралиге, сообщает hockey.by.
Всего, по данным нашей федерации, 448 345 зрителей суммарно посетили матчи сезона-2023/24 в Экстралиге с учетом плей-офф. В топ-7 самых посещаемых игр попали:
10 марта. Минск. «Юность» — «Металлург» — 3873 зрителя.
17 марта. Гродно. «Неман» — «Гомель» — 3090 зрителей.
3 апреля. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2900 зрителей.
4 марта. Орша. «Локомотив» — «Химик» — 2897 зрителей.
16 сентября. Гомель. «Гомель» — «Лида» — 2800 зрителей.
26 марта. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2800 зрителей.
28 марта. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2800 зрителей.
Как видим, самым посещаемым стал поединок в Минске на «Чижовка-арене», где «Юность» встречалась в четвертьфинале плей-офф со жлобинским «Металлургом». Но игра в воскресенье и близко не собрала аншлаг — всего 3873 зрителя, хотя большая столичная арена вмещает 8807 человек.
Шесть из семи самых посещаемых матчей пришлись на весну этого года. Только одна прошлогодняя игра в регулярном чемпионате (в сентябре 2023-го) попала в список.
Напомним, третий год подряд чемпионом Экстралиги стал жлобинский «Металлург».