Белорусы перестали ходить на хоккей 22.04.2024, 22:46

Фото: metallurg.hockey.by

Самые топовые матчи экстралиги не собирают и четырех тысяч.

В Федерации хоккея назвали самые посещаемые матчи минувшего чемпионата Беларуси в Экстралиге, сообщает hockey.by.

Всего, по данным нашей федерации, 448 345 зрителей суммарно посетили матчи сезона-2023/24 в Экстралиге с учетом плей-офф. В топ-7 самых посещаемых игр попали:

10 марта. Минск. «Юность» — «Металлург» — 3873 зрителя.

17 марта. Гродно. «Неман» — «Гомель» — 3090 зрителей.

3 апреля. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2900 зрителей.

4 марта. Орша. «Локомотив» — «Химик» — 2897 зрителей.

16 сентября. Гомель. «Гомель» — «Лида» — 2800 зрителей.

26 марта. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2800 зрителей.

28 марта. Гомель. «Гомель» — «Металлург» — 2800 зрителей.

Как видим, самым посещаемым стал поединок в Минске на «Чижовка-арене», где «Юность» встречалась в четвертьфинале плей-офф со жлобинским «Металлургом». Но игра в воскресенье и близко не собрала аншлаг — всего 3873 зрителя, хотя большая столичная арена вмещает 8807 человек.

Шесть из семи самых посещаемых матчей пришлись на весну этого года. Только одна прошлогодняя игра в регулярном чемпионате (в сентябре 2023-го) попала в список.

Напомним, третий год подряд чемпионом Экстралиги стал жлобинский «Металлург».