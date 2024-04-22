Конгрессмен США: Сроки доставки оружия Украине будут быстрее, чем кто-либо мог подумать 22.04.2024, 22:54

Названы примерные сроки.

Часть оружия доставят в Украину быстрее, чем кто-либо мог подумать, после одобрения нового закона Сенатом и подписания американским главой Джо Байденом. Об этом сказал член Палаты представителей США Натаниэль Моран на пресс-конференции двухпартийной делегации Конгресса в Киеве, сообщает LIGA.net.

Американский законодатель отметил, что оружие может прибыть

в Украину уже через несколько дней после окончательного одобрения закона.

«Мы встречались сегодня утром с представителями 82-й воздушно-десантной [дивизии США], говорили с нашими людьми, они готовились к этому, они просто не ждали, они были готовы, и оружие, которое придет сюда, поступит сюда быстрее, чем, По-моему, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить ее сюда», – сказал конгрессмен.

Определенное вооружение, как заметил он, прибудет через несколько дней, другое – через несколько недель. В то же время в Конгрессе не знают расписания поставок оружия, а если бы знали, то никому бы не сообщили, ведь это могло бы повлиять на стратегию войны, объяснил американский законодатель.

Также конгрессмен отметил, что в обеих странах есть те, кто знает, какое оружие включено в американский пакет помощи, в частности, ракеты ATACMS, ряд дополнительных артсистем и других видов вооружения.

«У нас есть заверения как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут использовать материалы, которые будут направлены, очень и очень быстро. Люди должны быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы доставить их сюда как можно быстрее», – добавил конгрессмен.