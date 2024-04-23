Сколько на самом деле будет 14+14: хитрая головоломка 4 23.04.2024, 9:36

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Правильный ответ не 28.

Среди всех видов головоломок именно математические имеют наибольшую пользу. Ученые доказали, что регулярные интеллектуальные тренировки улучшают работу мозга, способствуют повышению концентрации и внимательности.

В сети набирает популярность интересная головоломка, которая под силу только самым сообразительным. Попытайтесь разгадать пример, если ответ на него – точно не 28.

Правильный ответ можно посмотреть по ссылке.