закрыть
23 апреля 2024, вторник, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько на самом деле будет 14+14: хитрая головоломка

4
  • 23.04.2024, 9:36
  • 2,342
Сколько на самом деле будет 14+14: хитрая головоломка

Правильный ответ не 28.

Среди всех видов головоломок именно математические имеют наибольшую пользу. Ученые доказали, что регулярные интеллектуальные тренировки улучшают работу мозга, способствуют повышению концентрации и внимательности.

В сети набирает популярность интересная головоломка, которая под силу только самым сообразительным. Попытайтесь разгадать пример, если ответ на него – точно не 28.

Правильный ответ можно посмотреть по ссылке.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников