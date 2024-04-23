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У Кадырова отреагировали на информацию о его смертельной болезни

  • 23.04.2024, 9:41
  • 2,124
У Кадырова отреагировали на информацию о его смертельной болезни

К видео есть вопросы.

У главы Чечни Рамзана Кадырова отреагировали на информацию СМИ о том, что у него якобы диагностирован некроз поджелудочной железы.

Как пишет РИА «Новости», после появления соответствующей статьи помощник Кадырова опубликовал видео, на котором можно увидеть тренировку Кадырова в спортзале.

«Вечерняя тренировка. Ахмат - сила», - подписал он видео.

На видео Кадыров поднимает гантели, улыбается и выглядит вполне здоровым, но когда именно видео было снято неизвестно.

Напомним, в понедельник издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на свои источники сообщила, что Кадыров серьезно болен, у него «некроз поджелудочной железы». А в администрации Путина решили найти замену Кадыра и, скорее всего, уже определились с преемником.

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