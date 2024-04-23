Исторический момент: как помощь Украине от США изменит ситуацию на фронте 23.04.2024, 9:47

Полковник ВСУ указал на несколько нюансов.

Палата представителей США, которая почти полгода блокировала военную и финансовую помощь Украине, наконец одобрила такой нужный пакет на более чем 60 миллиардов долларов.

Как Украине поможет техника от США проанализировал для «24 Канала» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

По его мнению, пакет помощи от США может в корне изменить ситуацию на фронте, но есть несколько нюансов.

Петр Черник отметил, что это самая большая помощь с начала этой войны. Большей пока мы не получали. В общих финансовых показателях, как непосредственно на ведение войны, то есть в военном смысле, так и на поддержку бюджета – это что-то беспрецедентное.

«Не имею ни малейшего сомнения, что сенат все очень быстро пропустит и так же Джозеф Байден также очень быстро подпишет», – отметил военный эксперт.

Он напомнил, что американцы имеют большой развернутый контингент на европейской части. Определенная часть техники уже даже может быть снаряжена.

«Исторический момент заключается в том, что законодатель прописал передачу ракет ATACMS непосредственно в законе. Это замечательно»,

– отметил Петр Черник.

На складах ракет этого типа есть более 2 тысяч единиц. Если бы условно мы смогли получить несколько сотен, то, минимум, на южный плацдарм с их помощью – мы могли бы повлиять.

«Начали бы истреблять железную дорогу, электротяги, которые тянут все в зону оккупации. Через какое-то время у противника на линии боевого соприкосновения в окопах не будет ни патронов, ни одежды, ни воды, ни даже медикаментов. Здесь лежит философия успеха. Однако есть нюанс – вопрос сколько этих ракет дадут», – добавил Черник.

До передачи американской помощи россияне еще имеют где-то полторы недели. Прибегнут ли они к усилению пехотных валов – почему же нет.

«Однако даже им не под силу, по крайней мере пока, замещать на поле боя более 30 тысяч личного состава в месяц. Надо поднимать этот показатель хотя бы до 60 тысяч. Сумеют ли? На мой взгляд, нет», – рассказал военный эксперт.

«Возможно, еще прибегнут к смешанным атакам «Шахедами» и дальнобойными ракетами. Однако в стратегическом смысле россияне не имеют нас чем удивить – они на высшей точке своих возможностей», – подытожил Черник.