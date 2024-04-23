В Фаниполе мужчина пошел с 5-летним сыном на прогулку, а вернулся пьяный и без ребенка 23.04.2024, 9:45

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Что было дальше.

В Фаниполе 34-летний мужчина отправился с сыном на прогулку, а домой вернулся пьяный и без ребенка. Подробности инцидента сообщает zerkalo.io со ссылкой на приближенный к МВД телеграм-канал.

Дома пьяного жителя Фаниполя встретили родители. Они пытались выяснить, где их внук. Результата это не принесло, пенсионеры бросились искать ребенка самостоятельно. Их поиски не увенчались успехом — они обратились в милицию. Мальчика оперативно нашли.

А уже позже выяснилось, что мужчина встретил на улице знакомого. Они выпили и отец ребенка заснул прямо на лавочке возле подъезда. Когда ребенок не смог разбудить его, то отправился следом за товарищем отца к нему домой. Сотрудники нашли малыша именно там.