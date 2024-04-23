Загородная резиденция: под Минском продается милая дача по цене однушки 2 23.04.2024, 10:11

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Возле горнолыжных курортов, с баней и мансардой.

Если вы ищете современный дом в красивом месте, то у нас есть для вас один интересный вариант. Эта дача расположена в хорошем садовом товариществе, неподалеку от двух горнолыжных комплексов — Силичей и Логойска. Дом полностью готов к проживанию, и уже летом может стать вашей загородной резиденцией, пишет realt.by.

Находится дача в СТ «Веряги» в Логойском районе. Про это садовое товарищество мы как-то рассказывали подробно. От МКАД до этих мест — около 30 километров.

Каркасный деревянный дом был построен в 2019-м году.

В коттедже — два уровня. Общая площадь всей постройки составляет около 200 квадратных метров, жилая — около 100.

Внутри дома, судя по фото, имеется добротная современная отделка. На первом этаже расположилась кухня-гостиная с панорамными окнами, на втором — спальни.

Отапливается дом электричеством (также в доме есть камин для уютных вечеров), канализация — местная, вода — сезонная.

К дому примыкает открытая веранда, а на втором этаже есть уютный балкон для чаепитий.

Также на даче есть своя баня.

Каркасный дом стоит на возвышенности. Из дома открывается живописный вид на окрестности. Площадь участка составляет 10 соток.

Само садовое товарищество огорожено и газифицировано. Тут есть видеонаблюдение, уличное освещение. Ну, а главное — рядом расположен не только лес, но и сразу два горнолыжных комплекса: Силичи и Логойск. До них — около 1−2 километров. В пешей доступности от дачи есть и оборудованное озеро для купания.

Стоимость дачи — 59 тысяч долларов.