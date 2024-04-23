Православный священник упрекнул белорусов в «желании сэкономить» на Радуницу 29 23.04.2024, 10:23

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От чего предложил отказаться?

В преддверии Радуницы, которая в нынешнем году выпадает на 14 мая, белорусы устремились на рынки, чтобы по традиции закупиться цветами и лампадками. Чаще всего люди покупают искусственные цветы, но об их вреде предупреждают не только экологи. Белорусская Православная церковь также призывает отказать от искусственных цветов и на это есть целый ряд причин.

«Церковь призывает воздержаться от пластиковых цветов и пластиковых лампадок не только потому, что они несут вред природе, но и потому, что это неверно с точки зрения церковного воззрения на то, как мы вспоминаем наших мёртвых, поскольку именно живые цветы являются символом того, что мы верим в воскресение мёртвых», — сказал представитель БПЦ «Дому прессы».

Священник подчеркнул, что христианство никак не обязывает приносить на могилу цветы, но это вполне уместное и естественное проявление памяти и любви к усопшим. Он отметил, что цветы принято приносить даже в храм, где их размещают перед иконами, но если в храм христиане приносят живые цветы, то на кладбище большинство почему-то приносит искусственные цветы.

По мнению православного священника, пластиковые цветы не несут «богословской символики», и их использование чаще всего обусловлено желанием сэкономить

«Принято считать, что искусственные цветы дешевле настоящих и дольше сохраняют свою внешнюю «свежесть». Частично это миф. Искусственные цветы на солнце довольно быстро теряют свой товарный вид, зато они представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья человека», — отметил священник.

Искусственные цветы, как правило, изготавливают из пластика, ПВХ, пенопласта, для каркаса используется металл. Впоследствии они превращаются в мусор, который невозможно правильно рассортировать и в дальнейшем переработать.

Как итог, искусственные цветы отправляются на свалку, где разлагаются на протяжении более 100 лет. При разложении они выделяют токсичные вещества в почву, воздух и грунтовые воды. А при сжигании в окружающую среду могут выделять тяжелые металлы и диоксины.

Таким образом, избавиться от искусственных цветов? не навредив окружающей среде? невозможно в принципе.

«Сложно найти оправдание использованию искусственных цветов для украшения могил. Нет ни богословского обоснования, ни естественнонаучного, ни экологического, ни даже финансового. Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе и может навредить здоровью человека», — подчеркнул священнослужитель.