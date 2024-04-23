Forbes: Украина в 10 раз нарастила производство роковой для российского флота ракеты
- 23.04.2024, 10:27
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Последней жертвой «длинного Нептуна» стал уникальный корабль.
«Нептун» стал любимой ракетой Украины для уничтожения Черноморского флота России. Все больше и больше таких ракет сходит с производственной линии.
Как говорится в материале Forbes, встреча «Нептуна» со многими российскими судами закончилась фатально для вражеского флота. Последней жертвой украинской ракеты стал уникальный корабль «Коммуна».
Спасательный корабль ВМС России «Коммуна» спущен на воду в 1913 году. Ему посчастливилось служить в трех флотах - российском императорском, советском и российском. Судно пережило две мировые войны.
Впрочем, в эти выходные по «Коммуне» ударили «Нептуном». Атака произошла, когда корабль находился на якорной стоянке российского Черноморского флота в Севастополе.
Похоже, «Коммуне» повезло избежать глобальных повреждений. Спутниковые снимки после атаки не показывают никаких очевидных серьезных повреждений корпуса, палубы или надстройки. Если старое судно получило какие-либо серьезные повреждения, то они сугубо внутренние - это невозможно проверить.
«Российские моряки не должны думать, что они или их 111-летнее спасательное судно в безопасности. Возможно, во время воскресного удара по Севастополю украинцы использовали новейшие крылатые ракеты «Нептун». И много других таких «Нептунов» на пути к выпуску», - пишет издание.
Украинские ракеты, беспилотники и диверсанты неоднократно наносили удары по Черноморскому флоту, повредив или уничтожив более десятка крупных кораблей флота, а также его вспомогательные авиабазы, средства противовоздушной обороны и командные пункты.
Обычно, украинцы атакуют Черноморский флот ракетами «Нептун» - новыми версиями старой советской крылатой ракеты Х-35, которую украинская промышленность когда-то создавала для советского флота.
Базовый «Нептун» был лишь прототипом в начале вторжения РФ в феврале 2022 года. Первая действующая батарея «Нептун», которая включает шесть установленных на грузовике четырехугольных пусковых установок, а также командную машину и 48 систем перезарядки ракет, осуществила свой первый запуск в апреле 2022 года, потопив флагман Черноморского флота «Москва».
Затопив «Москву», украинцы доказали, что «Нептун» с его ракетным ускорителем, турбовентиляторным двигателем, радиолокационной системой самонаведения и мощной боеголовкой может работать.
5-метровый корпус ракеты содержал достаточно топлива для полета на 190 км. Этого было достаточно, чтобы нацелиться на «Москву», поскольку экипаж крейсера нагло отплыл всего в 96 км от украинского побережья.
«Длинный Нептун»
И поскольку российские военные корабли отступили дальше от побережья в результате затопления «Москвы», они стали гораздо более сложными целями. Поразить их основные якорные пункты - Севастополь и Феодосию в Крыму, Новороссийск на юге России - стало невозможным для экипажей «Нептуна». Севастополь на расстоянии 250 км является ближайшим к украинским линиям.
Поэтому киевское КБ «Луч» взялось за изготовление «Длинного Нептуна». У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время «Луч» доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и на море.
«Длинный Нептун» впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму. А во время масштабной атаки в прошлом месяце он нацелился на четыре российских корабля в Севастополе, а также на портовые сооружения и нефтебазу.
Ракетная атака на «Коммуну» через месяц, возможно, не сильно повредила 111-летний корабль. Но нападений будет больше, поскольку война все еще продолжается.
Украинские официальные лица сообщили официальным лицам США, что они увеличили производство «Нептуна» в десять раз, а это означает, что планировщики ударов в Киеве вскоре могут иметь в своем распоряжении десятки, возможно, сотни ракет.
«Если всего несколько десятков «Нептунов» могли потопить крейсер и повредить несколько других кораблей, а также средства противовоздушной обороны и вспомогательные средства, представьте, что могла бы сделать сотня «Нептунов», - пишет издание.