Сборная РФ по хоккею перед спаррингами с белорусами занизила возраст своих игроков 4 23.04.2024, 10:49

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Чудеса бухгалтерии.

В мае национальная сборная по хоккею проведет четыре товарищеских матча против россиян. Соперник беларусов называется «Россия 25», но в составе этой команды хватает игроков и старшего возраста, пишет zerkalo.io.

4 мая сборная Беларуси сыграет с Россией на турнире в Астане. Затем команды проведут спарринги в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая). Руководить россиянами будет главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг.

Официально соперник белорусов называется «Россия 25». То есть предполагается, что в команде все хоккеисты не старше 25 лет. Но если изучить ростер россиян, то можно насчитать сразу 11 игроков, которые превысили планку.

Это вратарь Никита Серебряков (28 лет), защитники Артем Земченок (32) и Никита Камалов (28), нападающие Валентин Зыков (28), Василий Глотов (26), Михаил Воробьев (27), Сергей Толчинский (29), Артур Тянулин (27), Никита Дыняк (26), Владислав Барулин (27) и Максим Джиошвили (28).