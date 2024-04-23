У кота минчанки возникли осложнения после операции 3 23.04.2024, 11:15

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Хозяйка животного подала на ветклинику в суд и добилась компенсации.

У кота жительницы Минска возникли осложнения после перенесенной операции. Женщина посчитала, что беды ее питомца вызваны некачественно проведенной операцией, и подала на ветклинику в суд. Итоги рассмотрения гражданского дела рассказали в пресс-службе Верховного суда, пишет zerkalo.io.

Женщина обратила внимание, что ее кот не ступал на лапу, и 13 октября 2022 года обратилась по этому поводу в одну из столичных ветлечебниц. В этот же день специалист осмотрел животное, провел КТ обследование, поставил предварительный диагноз «кусаная рана в области левого плеча, травма левого плечевого сустава». На следующем приеме предварительный диагноз был изменен на «вывих плечевого сустава». Ветврач принял решение о необходимости хирургического вмешательства.

Операцию провели 25 октября. Через шесть дней после процедуры коту наложили новые швы. Во время процедуры ветврач обратил внимание на послеоперационное осложнение в виде серомы и абсцесса. На повторном приеме животному поставили диагноз «абсцесс в области лопатко-плечевого сустава».

Состояние питомца ухудшилось, и женщина обратилась в другую клинику. Там устранили недостатки в работе коллег и дали рекомендации по дальнейшему лечению и приему препаратов.

Когда состояние кота стабилизировалось, минчанка подала в суд на ветклинику, где ее питомцу провели первую операцию. По ее мнению, специалисты учреждения некачественно выполнили свою работу, из-за чего у животного возникли осложнения. Она попросила возместить ей расходы на лечение, неустойку и 2000 рублей морального вреда.

Суд согласился с минчанкой и удовлетворил все ее требования, но размер морального вреда уменьшил до 300 рублей. В общей сложности ветклинику обязали выплатить почти 7 тысяч рублей.