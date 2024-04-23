Назван овощ, который эффективно поднимает уровень «хорошего» холестерина 23.04.2024, 11:46

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Он снижает артериальное давление и улучшает работу кровеносных сосудов.

С каждым годом в человеческом организме растет уровень холестерина. Чтобы это предотвратить, можно бросить курить, уменьшить потребление алкоголя и поддерживать свой вес на нормальном уровне.

Как пишет Healthdigest, чтобы снизить уровень общего холестерина, можно также повысить показатель «хорошего» холестерина, ипопротеинов высокой плотности (ИПВП), которые очищают плохой холестерин из крови и отправляют его в печень.

Умеренные физические упражнения повышают уровень ИПВП, но есть и более простой вариант - включить в свой рацион один конкретный овощ. Речь идет об обычной свекле.

Одна порция этого овоща в сыром виде содержит всего 58 калорий и 13 граммов углеводов. Пусть вас не пугают 9 граммов сахара, потому что та же порция свеклы содержит почти 4 грамма клетчатки и 2 грамма белка, которые замедляют пищеварение. Она также является хорошим источником калия - 442 миллиграмма. Если вы обезвожены, свекла может помочь, поскольку она на 88% состоит из воды. 148 микрограммов фолиевой кислоты (витамин В9) вместе с другими витаминами группы В защищают ваше сердце от болезней и инсульта.

Исследование 2011 года в Farmacia рассмотрело роль экстракта свеклы в холестерине и окислительном стрессе у крыс. Ученые в течение 10 недель кормили крыс пищей с высоким содержанием холестерина, а затем давали им экстракт свеклы в течение 70 дней. Это позволило снизить уровень холестерина ИПНП и триглицеридов, повысило уровень холестерина ИПВП и уменьшить связанный с холестерином окислительный стресс.

Если вы не любитель свеклы, то можно пить сок из этого овоща. Исследование 2015 года в Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences показало, что употребление свекольного сока в течение двух недель повысило уровень холестерина ИПВП, снизило уровень холестерина ИПНП, улучшило антиоксидантную способность организма и снизило уровень кортизола. Однако стоит знать, что ежедневное употребление этого продукта может окрасить вашу мочу и кал в красный цвет.

Согласно статье 2021 года в Food Science and Nutrition, свекла богата антиоксидантами, такими как бетанин, который может замедлить рост раковых опухолей или перекрыть их кровоснабжение. Кроме того, он может сделать раковые клетки более чувствительными к химиотерапии, уменьшая дозу химиотерапии и побочные эффекты от нее.

Нитраты в свекле могут снизить артериальное давление, поскольку они улучшают работу кровеносных сосудов. Они же могут улучшить приток крови к вашему мозгу, чтобы повысить когнитивные функции у пожилых людей. Этот овощ может защитить вашу печень, активируя защитные ферменты и снижая окислительный стресс.