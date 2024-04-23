Бывшего таможенника из-за плохого здоровья судили на Володарке 3 23.04.2024, 11:54

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Евгения Гуриновича

Его с коллегами обвинили в «госизмене» и «экстремизме».

Бывшего таможенника Евгения Гуриновича из-за состояния здоровья судили в СИЗО № 1 на Володарке. Его и двух экс-коллег обвинили по восьми статьям, в том числе в «измене государству» и «экстремизме», сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело против Евгения Гуриновича выделено в отдельное производство и рассматривается по месту содержания в СИЗО № 1. По информации правозащитников, такая мера связана с серьезными проблемами со здоровьем: у обвиняемого межпозвоночная грыжа, из-за которой он не может долго сидеть и стоять.

По делу Гуриновича на Володарке прошло уже более десяти судебных процессов. Последнее заседание состоялось 15 марта.

В Минском городском суде с 10 октября 2023 года по 6 февраля 2024 года проходило закрытое заседание в отношении Евгения Гуриновича, Виктора Новика и Владимира Журомского. Все трое мужчин были сотрудниками Таможенного комитета. Подробности дела правозащитникам неизвестны.

Судья — Сергей Хрипач, известный многочисленными политически мотивированными приговорами.

Всего их судили по восьми статьям Уголовного кодекса. Среди прочего их обвиняют в «измене государству», «содействии экстремистской деятельности», «превышении должностных полномочий», «возбуждении иной социальной вражды», «создании или участии в экстремистских формированиях».

Известно, что Владимира Журомского в итоге приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и большому штрафу, Виктору Новику назначили 13 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и 20 тысяч рублей штрафа.