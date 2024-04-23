СМИ: Пугачева отказывается от замка под Москвой 10 23.04.2024, 11:56

10,646

Адвокат певицы раскрыл подробности.

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая осуждает вторжение РФ в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь под Москвой, в пользу своих детей.

По крайней мере, это будет самым правильным решением, чтобы Примадонну не могли лишить ее наследства принудительно. По данным российского издания Teleprogramma, журналистам стало известно, что в июне артистка намерена приехать на террористическую родину, чтобы переоформить недвижимость с мужа Максима Галкина на себя, а затем сделать дарственную на замок своим детям, дочери Лизе и сыну Гарри.

По словам адвоката Александр Бенхина, такая сделка «абсолютно чистая», между мужем и женой возможны любые дарственные.

«Все мы отлично понимаем, для чего это делается, потому что атмосфера накаляется. Они понимают, что не сегодня-завтра на Галкина могут серьезно «наехать», и тогда он уже будет отвечать имуществом. Надеются, видимо, что на Аллу Борисовну все-таки «не наедут», так как она национальное достояние. И она, в общем-то, в своих высказываниях более аккуратна, ей сложно что-то предъявить. Поэтому, естественно, они понимают, что шансов меньше, что у нее что-то будут забирать», — отметил адвокат.