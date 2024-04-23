Госдеп США заявил о недоверии к режиму Лукашенко 5 23.04.2024, 12:00

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Из-за репрессий.

Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. Он включает страновые отчеты по каждому из государств.

Согласно отчету по Беларуси, в нашей стране ситуация с соблюдением прав человека за минувший год не улучшилась, а правительство «не предприняло заслуживающих доверия шагов» по наказанию ответственных за репрессии.

«За год существенных изменений в ситуации с правами человека в Беларуси не произошло», — сообщили авторы доклада.

Они также подчеркнули, что правительство Беларуси «не предприняло заслуживающих доверия шагов по выявлению и наказанию должностных лиц, которые могли совершить нарушения прав человека, а власти всех уровней в целом действовали безнаказанно по указанию авторитарного лидера Александра Лукашенко».

В целом в нашей стране отмечаются «серьезные проблемы с правами человека», о которых стало известно из «заслуживающих доверия сообщений». Среди прочего это пытки и жестокое обращение в силовых структурах и местах лишения свободы, произвольные аресты и задержания, наличие политзаключенных, цензура, ограничение свободы мнений и СМИ, коррупция в правительстве, гендерное насилие, торговля людьми и другие нарушения.