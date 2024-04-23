Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста 7 23.04.2024, 12:37

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С 23 апреля можно будет только оформить документы для возвращения в Украину.

Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении ZN.UA.

«С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», – говорится в письме за подписью Сибиги.

Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину. Распоряжение МИД действует «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений» закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае.

Пункты 6 и 16 статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», на которые ссылается МИД, предусматривают:

6) устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

16) запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Напомним, что среди основных положений мобилизационного закона, принятого в Украине, есть следующие пункты:

ограничение права на управление транспортными средствами для уклоняющихся от исполнения обязанностей по требованию ТЦК и СП;

обязательно наличие при себе военно-учетного документа и предъявление его по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника;

обязательно обновление персональных данных военнообязанными в течение 60 дней со дня вступления в силу закона (и теми, кто в Украине, и теми, кто за рубежом). Это можно сделать с помощью электронной почты, телефона или электронного кабинета.