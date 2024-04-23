«Фрик-шоу»: в Германии раскрыли эффективность российских танков-черепах 1 23.04.2024, 13:25

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Известно о двух таких бронемашинах.

Российские войска создали по меньшей мере два танка с огромными надстройками. Их уже прозвали «танками-черепахами». В издании Bild проанализировали эффективность «инноваций» ВС РФ.

Во время штурмовых действий Красногоровки оккупанты впервые показали Т-72 с большой надстройкой. Машину позже уничтожили в ангаре украинские военные. Однако у РФ есть еще один танк-черепаха, который насколько известно, до сих пор неповрежден. Российский пропагандист Александр Сладков опубликовал дополнительные фотографии танков-черепах. В подписи к сообщению он утверждает, что это не «от бедности», а из-за отсутствия надежной системы защиты от FPV-дронов.

Было показано как минимум две машины. На первую добавили Т-72 «царь-мангал», а на вторую — деревянные ящики для боеприпасов. Вероятно, они наполнены песком. Кроме этого есть мангал с маскировочной сеткой, древесиной и даже камни.

Поэтому аналитик Юлиан Репке называет российские «доработки» танков «фрик-шоу», Вместе с тем он отмечает, что танки-черепахи дают относительный результат, который позволяет ВС РФ хотя бы частично снизить потери в людях и технике.

Стоит отметить, что оба танка-черепахи были применены оккупантами в Красногоровке. Эксперты Defense Express также отметили, что такая самодельная коробка над танком позволяет выполнять задачи. Он смог проехать 3-7 км на поле боя. FPV-дрон может быть неэффективным против танка-черепахи, но это также может быть свидетельством дефицита противотанковых средств.