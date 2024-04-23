На границе с Польшей опять растет очередь из автобусов и легковушек 23.04.2024, 13:28

Данные мониторинга Госпогранкомитета.

На белорусско-польской границе снова растут очереди из автобусов и легковушек, следует из данных мониторинга Госпогранкомитета.

На 10 часов утра 23 апреля в пункте пропуска «Брест» в очереди на выезд из Беларуси скопилось 25 пассажирских автобусов, к полудню — 23. Накануне их там насчитывалось в среднем 15−17, максимальное количество — 18. Даже на выходных и в прошлую пятницу автобусов в очереди было значительно меньше — в среднем 10−15 за день.

На границе с Литвой очередей из автобусов нет.

В пункте пропуска «Брест» в очереди на выезд в полдень 23 апреля также собралось не менее 300 легковушек, хотя еще в десять часов утра было 250 автомобилей.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» в 12 часов 23 апреля выезда из Беларуси ожидало более 80 легковых автомобилей (накануне в это же время — 110). Еще 40 стоит в «Беняконях».

Что касается фур, их количество на польском направлении за сутки значительно увеличилось: на 12 часов во вторник в «Козловичах» стояло 500 большегрузов (накануне было 300). 1230 фур простаивает на границе с Литвой: 730 — в «Каменном Логе» и 500 — в «Беняконях».

Еще 720 грузовиков дожидаются очереди на выезд на границе с Латвией — в пункте пропуска «Григоровщина».