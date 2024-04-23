Политолог: В Кремле опасаются покушения на Путина 23.04.2024, 13:47

Почему начали прятать главу РФ?

В общей сложности за время предвыборной кампании Кремль сообщил о сотне выездных мероприятий с участием Путина. Но за последние две недели глава РФ принимает участие только в совещаниях по видеосвязи. Главная причина, по которой Кремль снова начал прятать Путина, заключается в том, что он хочет набраться сил и предстать перед россиянами в день инаугурации 7 мая красивым и оживленным.

Такое мнение высказал украинский военнослужащий и политолог Тарас Березовец в в интервью для «24 канала».

«Мы не знаем, в какой физической форме сейчас находится диктатор, но видим, что постоянно появляется информация о его заболеваниях. Очевидно, в силу возраста у Путина есть проблемы со здоровьем. Условно говоря, его могли положить сейчас в «кремлевку» для того, чтобы «подлатать», то есть прокапать, где-то подлечить, подмарафетить», – пояснил эксперт.

По словам Березовца, 7 мая настоящий Путин подлеченный, подшитый и отмарафеченный по полной программе предстанет перед россиянами в хорошем расположении духа, чтобы внушить населению веру в свои силы, дотянуть до конца пятого срока и выиграть войну против Украины.

«Я думаю, это и есть основная причина, по которой Кремль спрятал диктатора после выборов», – отметил аналитик.

Но есть еще одна причина, считает политолог.

После теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» власти РФ сильно опасаются каких-либо публичных выходов Путина, ведь ФСБ имела точные данные от американской разведки даже о месте теракта, но проспала его. Таким образом, становится понятно, что ФСБ и ФСО могут прохлопать и что-то другое, непосредственно угрожающее жизни диктатора.