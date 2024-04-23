ВСУ атаковали раритетный корабль РФ: появились спутниковые снимки 2 23.04.2024, 13:55

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Россию лишили «уникальных подводных возможностей» в Черном море.

Украинские военные атаковали российское спасательное судно «Коммуна» во временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Портал The War Zone опубликовал спутниковые снимки Planet Labs после удара. Согласно им, корабль не имеет четких видимых признаков повреждений.

Так, портал получил спутниковые снимки, сделанные за день до удара 20 апреля и после 22 апреля.

Согласно им, судно внешне не изменилось после украинской атаки. Однако корабль мог получить от обломков определенные повреждения, которых не видно на изображениях.

Russia’s Historic Submarine Rescue Ship Looks Undamaged After Claimed Strike



Ukraine’s armed forces claimed to have hit the historic submarine rescue and salvage vessel Kommuna in Sevastopol yesterday.



Story: https://t.co/2dcG62UI2w — The War Zone (@thewarzonewire) April 22, 2024

«В любом случае, судно, безусловно, остается на плаву», — говорится в сообщении.

После атаки на Севастополь возник пожар. Однако на портале отметили, что гореть мог другой корабль. Тогда как спутниковые снимки от Planet Labs не показывают каких-либо других судов, со следами от пожара, по обе стороны от корабля «Коммуна».

В The War Zone добавили, что «Коммуна» могла избежать серьезного ущерба от атаки ВСУ, согласно снимкам. Зато повреждение или уничтожение судна могло лишить флот «уникальных подводных возможностей» в Черном море.

Атака на судно «Коммуна»: что известно

21 апреля украинские военные атаковали временно оккупированный Севастополь в Крыму. В результате удару подвергся российский корабль «Коммуна». По словам представителя Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, характер повреждений фиксировался, однако «Коммуна» не сможет больше выполнять задачи.

По судну могли нанести удар украинской ракетой «Нептун», которая прошла модернизацию и увеличение дальности до 400 километров.