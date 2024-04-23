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Мизулина и другие «городские сумасшедшие»

  • Александр Невзоров
  • 23.04.2024, 14:04
  • 5,744
Мизулина и другие «городские сумасшедшие»

Загляденье!

В Москве начался съезд мизулинской «Лиги безопасного интернета». Обсуждаются способы удушения последних свобод. «Кацы» мечутся в панике, демократы в обмороке.

Любые претензии к «Лиге безопасного интернета» - это глупые капризы.

Либералы, как всегда, не ценят того, что имеют.

Мизулинское «сборище душителей» на 100% представлено фигурантами, уровень развития которых не превышает «умственных показателей» коз или ондатр.

Это очередные «отряды Путина». Свихнутики по лекалам НОДа.

И это прекрасно, ибо слабоумие врага - лучший подарок и гарантия победы над ним.

Ситуация могла бы быть трагической, если бы в «инквизиции» наличествовала парочка интеллектуалов, или хотя бы умственных середнячков. Тогда имело бы смысл насторожиться.

К счастью в «лиге» их нет. Solo юродивые, попы, депутаты и другие «городские сумасшедшие». Загляденье!

Радует и то, что «инквизиторы» не осознают ни своего слабоумия, ни своей комичности.

Им комфортно, они довольны собой и своим «правым делом».

Это довольство есть лучшая гарантия того, что эволюционировать и стать опасными они не способны.

Да, сейчас «Лига» за пазухой режима и может немного погадить. Но это явление временное и краткое. Логика развития homo сломает хребет «лиге» быстро и безжалостно.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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