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Экс-напарник Шумахера стал независимым директором белорусской IT-компании

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  • 23.04.2024, 14:22
  • 1,830
Экс-напарник Шумахера стал независимым директором белорусской IT-компании
Рубенс Баррикелло

Он будет курировать Латинскую Америку.

Бывший бразильский гонщик «Формулы-1» Рубенс Баррикелло вошел в белорусскую IT-компанию SOFTSWISS. Экс-напарник Михаэля Шумахера стал в компании независимым директором по Латинской Америке, заметила Tribuna.

Баррикелло будет выступать консультантом по региональной бизнес-культуре и коммуникации с партнерами на местах, а также будет расширять в латиноамериканском регионе информацию об индустрии онлайн-развлечений.

Фирма SOFTSWISS известна своей работой в сфере криптогэмблинга: она создала решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений.

Баррикелло был вице-чемпионом Формулы-1 в 2002 и 2004 годах и завоевал бронзу в 2001 и 2009 годах.

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