Из Литвы высылают «завхоза» Януковича 5 23.04.2024, 14:28

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Андрей Кравец

Он жил там с 2014 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович после Майдана сбежал в Россию, а его соратник Андрей Кравец с семьей нашел убежище в Литве.

Литовские службы спохватились лишь спустя 10 лет, сейчас Кравец лишен вида на жительство. Он еще пытался вернуть вид на жительство через суд, но тщетно. Кравеца высылают из Литвы, сообщает delfi.lt.

По данным Департамента госбезопасности (ДГБ), в 2010 г., когда Янукович одержал победу на выборах в Украине, Кравец стал главой ГУД, его называли «завхозом Януковича».

Он заботился о разных бытовых вопросах. И делал он этот очень тщательно: когда после Майдана Янукович бежал в Россию, люди обнаружили в его резиденции золотые унитазы, частный зоопарк и коллекцию антикварных автомобилей.

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

«Кравец с супругой Мариной Пелых участвовали в присвоении режимом Януковича минимум 35 млрд. евро из бюджета Украины, занимались финансами президента, роскошью его особняка», – сказано в документе ДГБ.

«После бегства Януковича, Кравец с женой также покинул Украину», – отмечает ДГБ.

В 2014 г. Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, он провел здесь почти 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года, через год после вторжения России в Украину.

«По оценке ДГБ, Кравец и Пелых поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльны в отношении России и ее агрессивной внешней политики, которая представляет угрозу и нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравеца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц», – сказано в документе ДГБ от 6 февраля 2023 г.

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

На основании этого документа Департамент миграции 4 марта 2023 года принял решение не продлевать действие вида на жительство Кравеца и членов его семьи.

Кравец обжаловал это решение в судах всех возможных инстанций, точку в его деле поставил Главный административный суд Литвы на прошлой неделе.

Кравец уверял, что оценка ДГБ построена только на предположениях, на самом деле он поддерживает Украину.

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Кравец уверял, что все его контакты с Януковичем были только рабочими, а после февраля 2014 г. все связи прервались. Однако суды отклонили его аргументы как необоснованные.

«Граждане Украины Кравец и Пелых, поддерживая связи с окружением Януковича и работая на его пророссийский режим, должны были быть лояльны в отношении российских властей и ее агрессивной внешней политики, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы», – констатировал в 2023 году Административный суд Вильнюсского округа.

По мнению суда, тот факт, что они занимаются частным бизнесом и не были судимы в Украине, не означает, что их связи с Януковичем и его окружением прервались, и они не представляют угрозы нацбезопасности страны.

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt

Фото: delfi.lt