Политзаключенному Денису Ивашину запретили передачи с витаминами 23.04.2024, 14:56

Журналист уже полтора года лишен продуктовых передач.

Денису Ивашину запретили передачи с витаминами. Сейчас, чтобы прислать витамины в тюрьму или колонию, нужно получить специальное разрешение от врача врачебной части учреждения.

Раньше такое правило распространялось только на необходимые лекарства, пишет nashaniva.com.

«Прежний список разрешенных для пересылки витаминов отменен. Сейчас даже витамин С нельзя прислать заключенному без «рекомендации медика», — написала Ольга Ивашина.

Напомним, Денис Ивашин уже полтора года лишен продуктовых передач, в которых можно было присылать фрукты или овощи, чтобы компенсировать нехватку витаминов.

Гродненского журналиста Дениса Ивашина задержали 12 марта 2021 года. Через полтора года его признали виновным по ст. 365 (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) и ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорили к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима.

Наказание отбывает в тюрьме в Жодино.