«Уже больше недели не дают мне покоя слова нашей классной руководительницы» 1 23.04.2024, 14:35

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иллюстративное фото

По белорусским школам поползли слухи о скорых изменениях с аттестатами.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о слухах, которые распространяются белорусскими учителями:

— Моя дочь заканчивает 9-й класс, так по этому поводу классная руководительница позвала родителей на собрание, чтобы рассказать об экзаменах и о дальнейших перспективах. Я ни нашей системе образования, ни нашей классной руководительнице не доверяю, но то, что услышала, вызвало у меня бессонницу и стресс.

Классная руководительница сообщила родителям, что со следующего учебного года якобы хотят ввести новое правило для выпускников: не отдавать на руки аттестат, мол, университеты сами те аттестаты будут в школах запрашивать.

С одной стороны, я восприняла это таким образом, что классная руководительница заинтересована запугать родителей, чтобы те после 9-го класса отправили детей в техникумы. А это такой элемент давления. Мол, успейте устроить своего ребенка.

А с другой стороны, какая ей польза нас вводит в заблуждение, возможно, и впрямь прорабатывают вопрос, чтобы не отдавать аттестаты детям, таким образом сдерживать отток студентов за границу. У нас же «самая лучшая система образования в мире».

Это мы уже проходили в сталинские времена, когда сельчанам не выдавали паспорта, чтобы люди не могли убежать из «колхозного рая». Может, по образцу паспортов будут такую штуку и с аттестатами прокручивать?

Но еще больше подлила масла в огонь моя приятельница из Гродненской области, которая на эмоциях позвонила мне и рассказала точно такую же новость от учительницы своего сына.

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