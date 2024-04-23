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Не все радужно на болотах

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  • Виктор Андрусив
  • 23.04.2024, 15:03
  • 1,832
Не все радужно на болотах

Почему Россия выводит миротворцев из Нагорного Карабаха.

Знаковое событие имело место на прошлой неделе – вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.

Я ожидал, что роспропаганда как-то объяснит этот шаг, чтобы вдруг никто не подумал, что солдаты в Украине заканчиваются. Нет.

На самом деле контингент там был небольшой. Под 2 тыс. личного состава, 90 БТР, под 400 единиц разной автомобильной техники. Цифра не такая значительная, чтобы жертвовать интересами на Кавказе ради «СВО».

Поэтому причиной этой жертвы может быть только одно: не все так радужно на болотах. Очевидно, что ключевая задача оккупантов – поддержание темпов наступления, но потери уже давно превышают пополнение. Еще больше проблем у них с бронемашинами.

Сейчас нам трудно понять, что происходит с российскими резервами и пополнениями. Поэтому вывод столь малого контингента – хороший знак, что не все там происходит хорошо.

Виктор Андрусив, Telegram

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